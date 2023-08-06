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Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Aydınevler Mahallesi İdealtepe Yolu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yol kenarında yakılan hurda eşyalardaki alevler bitişikteki otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otluk alandaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekipleri hurda eşyaları yakan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydınevler Mahallesi İdealtepe Yolu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yol kenarında yakılan hurda eşyalardaki alevler bitişikteki otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otluk alandaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri hurda eşyaları yakan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

Maltepe İtfaiye Güncel Haberler

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