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Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı

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Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı
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Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının 8 Ekim sabahı çökmesine ilişkin soruşturmada mimar H.B. ile şantiye şefi M.O. tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, emniyet ve sağlık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MALTEPE'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. tutuklandı.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katının 8 Ekim sabah saatlerinde çökmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 1987 yılında yapıldığı belirtilen 39 yıllık binanın mal sahibi D.B.'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenildi. Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. gözaltına alındı.

MİMAR VE ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen mimar H.B. ile şantiye şefi M.O. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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