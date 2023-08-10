Maltepe'de abart egzoz kullanan sürücüye yüksek para cezası

Maltepe'de yapılan trafik denetiminde, aracına abart egzoz taktığı belirlenen sürücüye 7 bin 710 lira para cezası kesildi. Sürücü ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.