Maltepe'de abart egzoz kullanan sürücüye yüksek para cezası
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Maltepe'de yapılan trafik denetiminde, aracına abart egzoz taktığı belirlenen sürücüye 7 bin 710 lira para cezası kesildi. Sürücü ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Maltepe'de aracına "abart egzoz" taktığı belirlenen sürücüye 7 bin 710 lira para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, yaptıkları denetimlerde, D-100 karayolu kuzey yol üzerinde aracına "abart egzoz" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzozlardan taktığı belirlenen 34 FUB 251 plakalı aracı durdurmak istedi.
Uyarı ve ikazlara uymayarak kaçmaya çalışan sürücü yapılan takip sonucunda yakalandı.
Sürücü Abdülkadir Ç'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 7 bin 710 lira idari para cezası uygulanarak, araç trafikten men edildi.
Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Esenkent Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.