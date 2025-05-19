Malezyalılar Dev Panda Çifti Xing Xing ve Liang Liang'a Veda Ettiler
Malezya'da 11 yıl kalan Xing Xing ve Liang Liang isimli dev panda çifti, birçok kişinin katıldığı bir törenle Çin'e uğurlandı. Başkent Kuala Lumpur'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleşen veda, ülkede büyük bir ilgiyle karşılandı.
KUALA LUMPUR, 19 Mayıs (Xinhua) -- Malezyalılar, pazar günü dev panda çifti Xing Xing ve Liang Liang'a veda etti. Ülkede 11 yıl kalan panda çifti, Çin'e dönecek.
Ülkede son derece sevilen panda çiftini uğurlamak için çok sayıda kişi sabahın erken saatlerinde başkent Kuala Lumpur'da Negara Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Panda Koruma Merkezi'nde toplandı. Pandaları uğurlamaya ülkenin diğer eyaletlerden de gelenler oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel