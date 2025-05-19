Malezyalılar Dev Panda Çifti Xing Xing ve Liang Liang'a Veda Ettiler

Malezyalılar Dev Panda Çifti Xing Xing ve Liang Liang'a Veda Ettiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya'da 11 yıl kalan Xing Xing ve Liang Liang isimli dev panda çifti, birçok kişinin katıldığı bir törenle Çin'e uğurlandı. Başkent Kuala Lumpur'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleşen veda, ülkede büyük bir ilgiyle karşılandı.

KUALA LUMPUR, 19 Mayıs (Xinhua) -- Malezyalılar, pazar günü dev panda çifti Xing Xing ve Liang Liang'a veda etti. Ülkede 11 yıl kalan panda çifti, Çin'e dönecek.

Ülkede son derece sevilen panda çiftini uğurlamak için çok sayıda kişi sabahın erken saatlerinde başkent Kuala Lumpur'da Negara Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Panda Koruma Merkezi'nde toplandı. Pandaları uğurlamaya ülkenin diğer eyaletlerden de gelenler oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel

Galatasaray'ın şampiyonluğu bir ilimizi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.