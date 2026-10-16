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Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 6 gözaltıdan 3'ü tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğüne göre, Malatya ve Siirt'te eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı; 165 milyon liralık para hareketi ve 12 dijital materyal tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya ve Siirt'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesaplarını kullandırdığı tespit edilen 6 şüpheliye ait hesaplarda toplam 165 milyon liralık para hareketi belirledi.

Malatya ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı, 12 dijital materyal ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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