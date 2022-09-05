Şanlıurfa'da vahşet! Aldatma şüphesiyle eşini nehir kenarında öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Siverek'in Büyükoba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Elen (37), eşi Arzı Elen (34) ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti ve tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen, yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Arzı Elen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 çocuk annesi Arzı Elen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARLADA YAKALANDI

Jandarma ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler, bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen'i tarlada saklanırken yakaladı. Elen, cinayeti işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Jandarmadaki ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul ederek, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü ifade etti.

Mahmut Elen, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.