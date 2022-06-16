Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık takip sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış, narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı adreslerdeki aramalarda 54 uyuşturucu hap, 13,58 gram uyuşturucu, pompalı tüfek, iki tabanca ve hassas terazi ele geçirilmişti. AA / Volkan Kaşik - Güncel Güncel Haberler

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