Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 3 aylık takip sonucunda sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde sentetik uyuşturucu, kenevir ve silah ele geçirildi.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 32,17 gram sentetik uyuşturucu, 9 kök kenevir, hassas terazi, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel