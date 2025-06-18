Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 9 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 bin 724 uyuşturucu hap, 13 gram kokain, 19,17 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.