Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 zanlı gözaltına alındı. 3 ay süren çalışmanın ardından 3 bin 724 uyuşturucu hap, kokain, sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 9 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 bin 724 uyuşturucu hap, 13 gram kokain, 19,17 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel