Malatya'da Trafik Polisine Karga Saldırısı

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Malatya'da görev yapan trafik polisi, bir kavşakta kargaların saldırısına uğradı. Kargaların kendisine doğru hamle yapması üzerine polis ekip otosuna binerek kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.

MALATYA'da trafik polisi, görev yaptığı kavşakta kargaların saldırısına uğradı. Kendisine doğru kanat çırpan kargaları gören polis, ekip otosuna binerek kurtuldu.Turgut Özal Bulvarı'nda kavşakta görev yapan trafik polisine kargalar saldırdı. Kendisine doğru hızla hamle yapan kargaları gören trafik polisi, kargaları kovalamaya çalışsa da çabası yetersiz kaldı. Zor anlar yaşayan polis, ekip otosuna binerek kargaların saldırısından kurtuldu. O anlar, çevredeki bir vkişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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