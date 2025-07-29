Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İ.H.K. idaresindeki 06 CDT 107 plakalı otomobil, Akçadağ ilçesinde Cezaevi Kavşağı'nda, O.Y. yönetimindeki 44 AGG 268 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan O.Y, M.K. ve Nurhayat Yılmaz (55), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Nurhayat Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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