Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı olayda, yaralananlar hastaneye kaldırıldı ancak durumu kritik olan sürücü kurtarılamadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki 01 APG 061 plakalı otomobil, Yaka Mahallesi'nde Miraç Kızılkaya (33), yönetimindeki 44 AEJ 774 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan B.K. ile Miraç Kızılkaya ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kızılkaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kızılkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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