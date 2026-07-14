Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak yandı. Kazada sürücü yaralanırken, yolcu Abdulkadir Ergin hayatını kaybetti.
Malatya'da takla atan otomobilin yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
M.A.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kuzey çevre yolu Yağmurlu Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak takla atarak alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan sürücü M.A.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilde yolcu olarak bulunan Abdulkadir Ergin ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş