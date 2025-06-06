Malatya'da Suriye Uyruklu Çocuk Baraj Gölü'nde Hayatını Kaybetti

Malatya'da Suriye Uyruklu Çocuk Baraj Gölü'nde Hayatını Kaybetti
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Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde serinlemek isteyen 12 yaşındaki Suriye uyruklu Bilal İsmail, arkadaşlarıyla birlikte girdiği suyun derinliğinde kayboldu. Olay yerine gelen dalgıçlar, yaptığı kurtarma çalışmalarında Bilal'in cansız bedenine ulaştı. İlgili incelemeler başlatıldı.

MALATYA'da kardeşi ve arkadaşları ile Karakaya Baraj Gölü'ne giren Suriye uyruklu Bilal İsmail (12) yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Atabey Feribot İskelesi yakınlarında meydana geldi. Bilal İsmail kardeşi ve iki arkadaşı ile serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Bilal İsmail'in gözden kaybolduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası dalgıçlar Bilal'in cansız bedenini sudan çıkardı. Yapılan kontrollerin ardından Bilal'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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