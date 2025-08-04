Malatya'da Standart Dışı Far Kullanan 750 Sürücüye Cezai İşlem

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Malatya Valiliği, standart dışı far kullanan 750 araç sürücüsüne ceza kesildiğini açıkladı. Denetimler, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Malatya Valiliği, trafik ekiplerince bu yıl standart dışı far kullanan 750 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesine göre, araca mevzuatta belirtilen standart dışı far kullananlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uygulama noktaları ve şehir içinde yapılan denetimlerde, standart dışı far kullanan 750 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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