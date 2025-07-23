Malatya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşımı Yapan 29 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, sosyal medya üzerinden silah paylaşarak suç işlemiş olan 29 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli ateşli silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Malatya'da sosyal medyadan silah paylaşımı yapan 29 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sosyal medya platformları ve kamuya açık alanlarda, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 904 tabanca fişeği, 55 av tüfeği fişeği, 9 paket havalı tabanca fişeği, havalı tüfek, 3 kesici alet ile muşta, ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Galatasaray geriden gelip kazandı

Galatasaray geriden gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek

Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.