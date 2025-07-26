Malatya'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Malatya'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kaynarca Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kaynarca Mahallesi'nde Kuzey Kuşak Yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Turan Çiğdem - Güncel
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