Malatya'da Otluk Alanda Çıkan Yangın 6 Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Malatya'da Otluk Alanda Çıkan Yangın 6 Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
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Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangın, üçdeğirmen mahallesindeki otluk alanda ortaya çıktı. Yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve 6 evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangın söndürüldü.

Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan ve mahalledeki evlere de sıçrayan yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kale Belediyesinden ekipler müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, bazı evlerde hasar oluştu.

Kale Kaymakamı Onur İnce de bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
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