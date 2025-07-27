Malatya'da Orman Yangını Söndürüldü
Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Güzelköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, vatandaşların traktörleriyle destek verdiği çalışmalar sonrasında söndürüldü.
Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel