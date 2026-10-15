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Malatya'da operasyonda 1600 sentetik hap ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'da 13-15 Ekim'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1600 sentetik ecza hapı ve 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başavcılığı koordinesinde, 13-15 Ekim'de sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1600 sentetik ecza hapı, 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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