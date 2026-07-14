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Devrilen otomobil yandı; baba yaralandı, oğlu öldü

Devrilen otomobil yandı; baba yaralandı, oğlu öldü
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bariyerleri aşıp bahçeye devrilen otomobilde çıkan yangında sürücü Mehmet Ali Ergin yaralanırken, oğlu Abdulkadir Ergin (17) hayatını kaybetti.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde bariyerleri aşıp, bahçeye devrilen otomobilde çıkan yangında sürücü Mehmet Ali Ergin yaralandı, oğlu Abdulkadir Ergin (17) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yağmurlu Mahallesi kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Ali Ergin idaresindeki 44 BS 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerleri aşıp bahçeye devrildi. Kaza sonrası otluk alan ile birlikte otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Ali Ergin'i yaralı olarak kurtarırken, oğlu Abdulkadir Ergin mahsur kaldığı otomobilde yaşamını yitirdi. Mehmet Ali Ergin hastaneye kaldırılırken, oğlunun cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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