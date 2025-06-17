Malatya'da Ev Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Malatya'da Ev Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
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Battalgazi ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Malatya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Battalgazi ilçesi Topraktepe Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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