Malatya'da Ekmek Arasında 383 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Malatya'da gerçekleştirilen bir operasyonda, ekmek arasına gizlenmiş 383 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bu operasyonu düzenledi.
MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda ekmek arasında 383 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe aldığı şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreste, ekmeğin içerisine gizlenmiş 383 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel