Malatya'da Depremzede Çocuklar İçin Şenlik Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekimhan ilçesindeki Kocaözü Mahallesi'nde, depremzede çocuklara yönelik sosyal etkinlikler düzenlenecek. 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek çocuk şenliğinde sahne gösterileri ve eğlencelerle çocuklara moral verilecek.

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Kocaözü Mahallesi'nde depremzede çocuklara yönelik çocuk şenliği düzenlenecek.

Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çocukların sosyal yaşantılarını güçlendirmek ve dostluk kurmalarını sağlamak amacıyla çocuk şenliği gerçekleştirilecek.

Kocaözü Mahallesi'ndeki dernek binasında düzenlenecek etkinlikte, sahne ve kukla gösterileri, palyaço, sihirbazlık gösterisi, balon ve yüz boyama etkinlikleri yapılacak.

Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İnan Doğan, yaptığı açıklamada, geçen yıl çocukları TEKNOFEST'le tanıştırdıklarını, bu yıl ise birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Depremzede çocuklara moral vermek için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Doğan, "Amacımız yalnızca bir gün eğlence sunmak değil, aynı zamanda 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından toparlanma sürecindeki memleketimizin çocuklarına moral olmak ve bu iyileşme yolculuğuna küçük de olsa bir katkı sunmaktır." ifadesini kullandı.

Çocuk Şenliği, 5 Temmuz saat 17.00'da Kocaözü Mahallesi'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.