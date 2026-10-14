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Malatya'da 19 kişinin öldüğü Ermeç Apartmanı davası 11 Kasım'a ertelendi

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Malatya'da 6 Şubat 2023 depreminde 19 kişinin öldüğü Ermeç Apartmanı davasında 6 tutuksuz sanığın yargılanması sürdü. Mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Dava süreci

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı'nda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Apartmanın müteahhitleri A.G. ve H.H.E, teknik uygulama sorumlusu M.T. ile belediye görevlileri A.Y, A.Ö. ve D.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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