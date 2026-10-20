Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mahmud Halil, temyiz kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'ye dilekçe verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinli aktivist Mahmud Halil, sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek temyiz kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Halil, kararın binlerce göçmeni ilgilendirdiğini belirtirken DHS, Trump yönetiminin yasal ve anayasal yetkisi dahilinde hareket ettiğini savundu.

ABD'de Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp kefaletle salıverilen Filistinli aktivist Mahmud Halil, Yüksek Mahkeme'den, temyiz mahkemesinin sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek kararının bozulmasını talep etti.

Halil, Yüksek Mahkeme'ye Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentindeki Üçüncü Temyiz Mahkemesinin bu yılın başında aldığı bir karara ilişkin dilekçe sundu.

Dilekçesinde Temyiz Mahkemesinin, "göçmenlik mahkemeleri her davayı tamamen değerlendirene kadar federal mahkemelerin göçmenlerin gözaltına alınmasının yasallığını inceleme yetkisi olmadığına" hükmeden kararı bozmasını talep eden Halil, ayrıca yaptığı açıklamada bu konunun kendisinin yanı sıra binlerce göçmeni ilgilendirdiğini belirtti.

Halil, kararın bozulması halinde diğer kişilerin de ABD Başkanı Donald Trump yönetimine itiraz etmesine ve göçmenlikle ilişkili gözaltıların uzun sürmemesine olanak sağlayacağını belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) yapılan açıklamada ise ülkede yaşamak ve eğitim görmek için vize ya da yeşil kart almanın "bir ayrıcalık" olduğu ifade edilerek Trump yönetiminin Halil ve diğer yabancı aktivistlere yönelik "yasal ve anayasal yetkisi dahilinde hareket ettiği" savunuldu.

Açıklamada Halil'e, düzensiz göçmenlere yönelik "CBP Home" adlı uygulamayı kullanarak ülkeyi gönüllü şekilde terk etmesi çağrısı yapıldı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki temyiz mahkemesi, 15 Ocak'ta Halil'in serbest kalmasını sağlayan kararı bozarak Filistinli aktivisti yeniden gözaltına alma ve sınır dışı etme yetkisinin önünü açmıştı.

Mahkeme ayrıca göçmenlik davalarının kanunen farklı usullerle ele alındığını ve bu nedenle bir bölge mahkemesinin söz konusu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını belirtmişti.

10 Nisan'da Halil'in sınır dışı edilmesi yönünde alınan mahkeme kararının iptali için yaptığı başvuru reddedilmişti.

Halil'in gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, Mart 2025'te eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, yeşil kart sahibi olup daimi ikamet statüsünde bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesi geçici olarak durdurulmuştu.

Hakkındaki iddiaların "tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı" gerekçesiyle Halil, 20 Haziran 2025'te kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir

Korkulan oldu! Asensio için çok vahim iddia

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın

Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım

Mahkemede beraatini böyle istedi: Evde kedi gibi oturacağım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi

Sarıgül soruşturmasında kritik saatler! 15 kişiye tutuklama talebi
2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler

Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler

İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük

Türk donanması dünyanın dilinde: Çok, çok büyük
Arnavutluk'ta protestolar alevleniyor! Havaya ateş açtı

Ülke alev alev! Silahlar ateşlenmeye başladı
İsrailli Bakan Smotrich'ten Türkiye ve Pakistan'a karşı Yunanistan'la ittifak çıkışı

İsrailli bakandan Türkiye'ye karşı bir ülkeyle ittifak çağrısı
Cerny'den Trabzonspor karşısında büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti! Tüm alkışlar ona