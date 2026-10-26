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Looney Tunes'a ses veren Emmy ödüllü Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti

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Looney Tunes karakterlerine ses veren Emmy ödüllü Eric Bauza, 46 yaşında Los Angeles'taki evinde aniden hayatını kaybetti. Ailesi açıklamayı sosyal medyadan yaptı; Variety'nin adli tıp kayıtlarına dayandırdığı habere göre ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık.

Dünyaca ünlü Looney Tunes dizisinin Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi sevilen karakterleri seslendiren Kanadalı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bauza'nın ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde evinde "aniden" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Variety dergisinin Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumunun kayıtlarına dayandırdığı haberine göre Bauza, "hipertansif kardiyovasküler hastalık" sebebiyle yaşamını yitirdi.

Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı Bauza, Looney Tunes karakterlerinin yanı sıra 2023 yapımı Süper Mario Kardeşler filminde Kurbağa General (Toad General) karakterini, Avatar: The Last Airbender ile Avatar: Seven Havens gibi projelerde ise farklı karakterleri seslendirdi.

Kaynak: AA
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