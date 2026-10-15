Lenzart space'te 'Büyüsü Bozulmuş Dünya' sergisi 29 Kasım'a kadar gezilebilecek

Lenzart space'te 'Büyüsü Bozulmuş Dünya' sergisi 29 Kasım'a kadar gezilebilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elnaz Rahimoğlu yönetiminde kurulan Lenzart space, 'Büyüsü Bozulmuş Dünya' sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı. Derya Yücel küratörlüğündeki sergide çok sayıda sanatçının eserleri görülebiliyor; sergi 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
Elnaz Rahimoğlu yönetiminde kurulan Lenzart space, "Büyüsü Bozulmuş Dünya" ile kapılarını sanatseverlere açtı.
Sergide Kezban Arca Batıbeki, Hilal Can, CANAN, Okyanus Çağrı Çamcı, Hande Dilaver, Bawer Doğanay, Nazlı Gürlek Hodder, Betül Özkan, Pinprick, Ali Şentürk, Ayşenur Şentürk ve Serpil Yeter'in eserleri görülebiliyor.
Eserlerde, mitlerin, kadim sembollerin ve ritüel düşüncenin çağdaş dünyadaki izleri, farklı varoluş biçimleri, hafıza, dönüşüm ve yeniden büyülenme kavramları üzerinden ele alınıyor.
Derya Yücel küratörlüğünde izleyiciyle buluşan sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.