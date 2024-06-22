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Laiklik Meclisi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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Laiklik Meclisi, Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarılması nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklamada, bakanın laiklik ilkesini ihlal ettiği ve yargıyı etkilemeye teşebbüs suçunu işlediği belirtildi.

(ANKARA) - Laiklik Meclisi'nden yapılan açıklamada, Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarılması nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirilerek, "Kendi dini inancını dayatarak bunun cezai bir sonuca ulaşmasını isteyen bakan, ifadeleriyle hem Anayasa'nın laiklik ilkesini bir kez daha ihlal etmiş, hem de Türk Ceza Kanununda düzenlenen Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs ve Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemiştir" ifadelerine yer verildi.

Laiklik Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa'nın laiklik ilkesine savaş açan siyasi iktidar ve sözcülerinin yargı aygıtını da sopa olarak kullandıkları  belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde, bir dinsel öğretiyi Anayasa'dan doğan özgürlük hakkına dayanarak tartışan Diamond Tema isimli yurttaşımız, Anayasa'ya ve yasalara aykırı bir biçimde Taliban'ı överek, karma eğitimi hedef alan, reşit olmayan kız çocuklarıyla evlenilebileceğini savunan, şeri hukuk propagandası yapan muhatabının iddialarına laikliğe ve laik hukuka dayanarak cevap vermiştir.

Anayasa'ya aykırı bir biçimde şeriat çağrısı yapan Cumhuriyet ve laiklik düşmanı 'muhatap'a karşı herhangi bir işlem yapılmazken, bu aykırılığa işaret eden Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Laiklik karşıtı gerici çevrelerin Diamond Tema aleyhindeki linç kampanyasının sözcülüğünü üstelenen Yılmaz Tunç ise Adalet Bakanı unvanını kötüye kullanmakla kalmayıp kesin bir dille yargı makamlarına talimat vermiştir. Kendi dini inancını dayatarak bunun cezai bir sonuca ulaşmasını isteyen bakan, ifadeleriyle hem Anayasa'nın laiklik ilkesini bir kez daha ihlal etmiş, hem de Türk Ceza Kanununda düzenlenen Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs ve Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemiştir.

Açıktır ki bu tutum, 'Herkes haddini bilecek. Burası Türk İslam ülkesi' diyerek adeta linç çağrısı yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, Diyarbakır'da dans eden gruba saldıranlara, Kocaeli'de 'Milli manevi değerlere' aykırılık gerekçesiyle kıyafetleri nedeniyle öğrencileri mezuniyet törenine almayanlara, toplu taşıma aracında bir çifte el ele tutuştukları için saldıranlara alan açmakta, nasıl bir toplumsal yapı hedeflendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenlerle Laiklik Meclisi, sözcüleri aracılığıyla Yılmaz Tunç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur."

Kaynak: ANKA / Güncel

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