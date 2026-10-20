Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Lagos'ta SARS protestolarında ölenleri anan göstericilere polis gazla müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lagos kentinde, 2020'de SARS karşıtı protestolarda ölenleri anmak için Lekki bölgesinde toplanan göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler bölgeden uzaklaşırken polis çelenk bırakılmasını da engelledi.

Nijerya'nın Lagos kentinde, 2020'de polis bünyesindeki Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenleri anmak için toplanan göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lagos'un Lekki bölgesinde düzenlenen anma etkinliğine katılan göstericiler polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi nedeniyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Polis, göstericilerin anma kapsamında çelenk bırakmasını da engelledi.

Etkinliğe, Nijerya Demokratik Kongresi (NDC) Lagos valisi adayı Funso Doherty ile Afrika Demokratik Kongresi (ADC) Lagos valisi adayı Gbadebo Rhodes-Vivour da katıldı.

2020'de ülke genelindeki protestolar

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim 2020'de bir genç, SARS polis birimince öldürülmüş ve ardından sosyal medyada yapılan çağrılar üzerine Lagos ve başkentte gösteriler başlamıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış; Lagos, Edo ve Rivers'ın da bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kısa sürede ülke geneline yayılan gösterilerde, aralarında 22 polisin bulunduğu 100'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İnsan hakları örgütleri, güvenlik güçlerinin silahsız protestoculara yönelik bir "katliam" gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü. Yetkililer ise uzun süre çok sayıda protestocunun öldüğüne ilişkin iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA
İstanbul'daki selin faturası ağır! Vali Gül rakamı açıkladı

Selin faturası ağır! Vali Gül rakamı açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkentte 4,1 milyar dolarlık dev yatırım! Fuat Oktay: Türkiye ekonomisine güvenin en net göstergelerinden biri olacak

Başkentte dev yatırımın temeli atıldı! Tam 4,1 milyar dolar
Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı

Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı

Bahçeli konuştu, salon ayağa kalktı
Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor

Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak

Karar çıktı! Çatıya keskin nişancı yerleştirilecek

Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi

Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam