Lagos'ta SARS protestolarında ölenleri anan göstericilere polis gazla müdahale etti

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Nijerya'nın Lagos kentinde, 2020'de polis bünyesindeki Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenleri anmak için toplanan göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lagos'un Lekki bölgesinde düzenlenen anma etkinliğine katılan göstericiler polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi nedeniyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Polis, göstericilerin anma kapsamında çelenk bırakmasını da engelledi.

Etkinliğe, Nijerya Demokratik Kongresi (NDC) Lagos valisi adayı Funso Doherty ile Afrika Demokratik Kongresi (ADC) Lagos valisi adayı Gbadebo Rhodes-Vivour da katıldı.

2020'de ülke genelindeki protestolar

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim 2020'de bir genç, SARS polis birimince öldürülmüş ve ardından sosyal medyada yapılan çağrılar üzerine Lagos ve başkentte gösteriler başlamıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış; Lagos, Edo ve Rivers'ın da bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kısa sürede ülke geneline yayılan gösterilerde, aralarında 22 polisin bulunduğu 100'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İnsan hakları örgütleri, güvenlik güçlerinin silahsız protestoculara yönelik bir "katliam" gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü. Yetkililer ise uzun süre çok sayıda protestocunun öldüğüne ilişkin iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA