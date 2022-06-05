KYB'li yetkili, Irak Cumhurbaşkanı adaylarının değişmeyeceğini söyledi - Haberler

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Stran Abdullah, partisinin Irak Cumhurbaşkanı adayı Berhem Salih'in değişmeyeceğini belirtti.

KYB Politbüro Üyesi Abdullah, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Abdullah, partisinin sadece Irak Cumhurbaşkanlığı için değil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tüm makamları için de adayları olacağını söyledi.

KYB'li yetkili, "Irak Cumhurbaşkanlığı için bir adayımız var ve o kişi de değişmedi. KYB Irak Cumhurbaşkanlığı için adayını değiştirmeyecek. KYB, Berhem Salih'i uzun değerlendirmeler ve tartışmaların ardından belirledi." ifadelerini kullandı.

KYB'nin, IKBY Meclis seçimlerinin zamanında (1 Ekim 2022'de) yapılmasından yana olduğunu da vurgulayan Abdullah, "KYB olarak seçim sisteminin çoklu bölge şeklinde olmasından yanayız. IKBY'deki siyasi partilerin bu konuda anlaşmasını diliyoruz." dedi.

Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi

Ülkede 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen Irak'ta cumhurbaşkanlığı konusunda siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor.

Seçimin galibi Sadr Grubu (75), Sünnileri temsil eden 63 vekile sahip Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) (31) oluşan "üçlü ittifakın" cumhurbaşkanı adayı IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed iken, KYB ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.

İran'a yakın Şii çatı koalisyonu "Koordinasyon Çerçevesi" ve bazı bağımsız adaylarla Yeni Nesil Hareketi de Salih'i destekliyor.

Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için bir adayın 329 sandalyeli Meclisin üçte ikisinin oyunu alması gerekiyor. ???????