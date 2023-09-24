Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sebze Yüklü Tır Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sebze yüklü tırın dorsesinin devrildiği kaza, İstanbul istikametindeki trafik akışının aksamasına neden oldu. Kaza sonucunda yola savrulan sebzeler trafiği etkiledi. Yaralanan olmazken, güvenlik önlemi alınarak trafik kontrollü olarak sağlandı.