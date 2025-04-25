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Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 07.23'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.37 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Öte yandan, saat 07.29'da 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldiği öğrenildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, saat 07.23'te Simav ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaparak, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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