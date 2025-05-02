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Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 15.51'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12,55 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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