Kütahya'da Ormanlık Alanda Anız Yangını
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale ediyor.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Ören ve Aslıhanlar köyleri arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Aslanapa İtfaiye Güncel Çevre Yaşam
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