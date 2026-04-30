Kütahya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Kütahya'da protesto edildi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Zafer Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in filoya yönelik saldırısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Kütahya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz, gemilere yapılan müdahaleyi "deniz korsanlığı" olarak nitelendirdi.

Söz konusu müdahalenin Avrupa kıyılarına yakın uluslararası sularda gerçekleştiğine dikkati çeken Yılmaz, saldırının hukuki bir dayanağının olmadığını vurguladı.

Saldırının sadece gemilere değil vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını belirten Yılmaz, "Filoda sadece Müslümanlar değil, Hristiyan ve Musevi aktivistler de bulunmaktadır. Hepsinin ortak amacı işgalin bitmesi ve insani yardımın Gazze'ye ulaşmasıdır. İsrail, tekneleri durdurunca yardımı engelleyebileceğini, sesleri kısınca cinayetlerini gizleyebileceğini sanıyor ancak yanılıyorlar." dedi.

Yılmaz, Gazze'deki can kaybının 80 bine yaklaştığını ifade ederek, uluslararası toplumun kınama mesajlarının ötesine geçmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in "bir terör oluşumu gibi hareket ettiğini" savunan Yılmaz, siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımların devreye sokulması çağrısında bulundu.

Yunanistan halkına da seslenen Yılmaz, "Avrupa kıyılarına yakın sularda yapılan bu saldırıya karşı, Yunan karasularında seyrine devam eden filoya destek için Yunan halkı sokaklara çıkmalıdır." ifadesini kullandı.