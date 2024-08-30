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Kütahya'da Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesi mevlit programı düzenlendi

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit programı düzenlendi. Programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin babaannesi olan Hayme Ana yad edildi. Katılımcılara cuma namazı sonrası etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikram edildi. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, Çarşamba köyünde 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 743'üncüsü gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana yad edildi.

Mevlid-i Şerif okunan, Hayme Ana ve şehitler için dua edilen programda katılımcılara cuma namazı sonrası etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, Hayme Ana'nın türbesinin de bulunduğu Çarşamba köyünde 1 Eylül Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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