GELİNCİKLERİN AÇTIĞI TARLALARDA GÖRSEL ŞÖLEN - Haberler

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GELİNCİKLERİN AÇTIĞI TARLALARDA GÖRSEL ŞÖLEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy'deki boş arazilerde açan gelincikler, görsel güzellik oluşturdu.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy'deki boş arazilerde açan gelincikler, görsel güzellik oluşturdu.

Beyköy'deki yaklaşık 5 dönümlük boş tarım arazisinde gelincikler açtı. Renkli görüntülerin oluştuğu tarlalar, kırmızıya bürünürken, fotoğraf çektirmek isteyenler de yoğun ilgi gösterdi. Doğa fotoğrafçılarının da geldiği tarlalarda bazı ziyaretçiler, piknik yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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