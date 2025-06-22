Kütahya'da Ele Geçirilen Maddede Kaliforniyum Olmadığı Tespit Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, polisin durdurduğu araçta ele geçirilen 7,15 gram maddenin initial inceleme sonuçlarına göre kaliforniyum olmadığını belirtti. Maddenin durumu hakkında sosyal medyada dolaşan bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte polisin durdurduğu araçta ele geçirilen maddenin ilk incelemelere göre kaliforniyum olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Işın, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, sürücünün iddiasına göre kaliforniyum olduğu öne sürülen 7,15 gram madde ele geçirildiğini hatırlattı.

Maddenin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince gelişmiş cihazlarla incelendiğini belirten Işın, "İlimizde 20 Haziran'da bir şahıs, kaliforniyum olduğunu ifade ettiği 7,15 gram madde ile yakalanmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce yapılan incelemede maddenin kaliforniyum olmadığı tespit edilmiş ise de bu madde incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Işın, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Şüpheli, maddeyi tanımadığı bir kişiden aldığını iddia etti

Öte yandan, şüpheli B.G. ifadesinde, maddenin kaliforniyum olduğunu, bu maddeyi yaklaşık 2 yıl önce Bursa'dan tanımadığı bir kişiden ücret ödemeden meraktan aldığını, internetten araştırdığında değerli olduğunu öğrendiği için sakladığını iddia etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine durdurdukları aracın arka kısmında sürücü B.G'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram madde ele geçirmişti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, maddenin radyasyon yaymadığı belirlenmişti.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu

ABD dünyanın en pahalı savaş makinesini çalıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
ABD'de kasırga: 3 ölü

Şiddetli kasırga can aldı: 3 ölü
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.