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Kütahya'da Depremler, Yemişli Köylülerini Dışarıda Gecelemeye Zorluyor

Kütahya'da Depremler, Yemişli Köylülerini Dışarıda Gecelemeye Zorluyor
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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle Yemişli köyü sakinleri, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerini terk ederek dışarıda gece geçirmek zorunda kaldı. Köy muhtarı, köylülerin korkudan evlerine girmekte zorluk çektiğini belirtti.

Kütahya'da Simav ilçesinde depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri, devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ardından saat 20.07'de yine 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Depremlerin merkez üssü Yemişli köyünde yaşayan vatandaşlar, devam eden artçılar nedeniyle evlerinden dışarı çıktı.

Geceyi dışarıda geçiren köylüler, sokak arasında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, AA muhabirine, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını söyledi.

Endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirten Aydoğdu, "Bölgede hava yağışlı. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Köylülerimiz ateşin başında ısınıyor." dedi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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