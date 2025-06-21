Kütahya'da Araçta Kaliforniyum Ele Geçirildi

Kütahya'da Araçta Kaliforniyum Ele Geçirildi
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Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, nükleer araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen bir madde bulundu. Şüpheli B.G., tutuklandı.

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aracın arka kısmında sürücü B.G'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince radyasyon yaymadığı belirlenen madde, incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan ve Tavşanlı'da fırıncılık yaptığı belirlenen şüpheli B.G'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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