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Kuşburnu toplarken 30 metreden yuvarlanıp yaralandı

Kuşburnu toplarken 30 metreden yuvarlanıp yaralandı
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KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kuşburnu toplamak için gittiği ormanda yaklaşık 30 metreden yuvarlanan Hasan Tekeci, yaralandı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kuşburnu toplamak için gittiği ormanda yaklaşık 30 metreden yuvarlanan Hasan Tekeci, yaralandı.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Dereköy Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Tekeci, kuşburnu toplamak için gittiği ormanda dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin engebeli arazide yürüttükleri arama kurtarma çalışması sonunda Tekeci'ye ulaşıldı. Tekeci, yaralı halde bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan Tekeci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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