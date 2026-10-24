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Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

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Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına??????? İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına??????? İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalyayla Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Birecik- Necip oğlu 1314 (1898) doğumlu Kellecioğullarından Er Yasin Şekerlisoy

Alay 68, Tabur 3, Bölük 10,

Türkmen Dağı Taarruzunda Şehit

Torunu Hasan Şekerlisoy
Eskişehir- Murat oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Ferhat TaymazAlay 126, Tabur 2, İstihkam BölüğüTorunu Baykal Taymaz
Bursa- Osman oğlu 1312 (1896) doğumlu Zeybekoğullarından Onbaşı Mustafa Kırcılar81'inci AlayTorunu Erhan Kırcılar
Giresun- Hüseyin oğlu 1315 (1899) doğumlu Köseoğullarından Er HalisFırka 57 Hücum Taburu

Sakarya Muhaberesinde Şehit

Torunu Halis Köse
Ünye- Hasan oğlu 1313 (1897) doğumlu Hasankeşoğullarından Halil Taş15'inci Fırka, 56'ncı Alay, 1'inci Tabur, 1'inci Bölük

Oğlu Kazım Taş

Kaynak: AA
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