Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına??????? İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına??????? İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
|Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı
|Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti
|Madalyayla Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
|Birecik- Necip oğlu 1314 (1898) doğumlu Kellecioğullarından Er Yasin Şekerlisoy
|Alay 68, Tabur 3, Bölük 10,
Türkmen Dağı Taarruzunda Şehit
|Torunu Hasan Şekerlisoy
|Eskişehir- Murat oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Ferhat Taymaz
|Alay 126, Tabur 2, İstihkam Bölüğü
|Torunu Baykal Taymaz
|Bursa- Osman oğlu 1312 (1896) doğumlu Zeybekoğullarından Onbaşı Mustafa Kırcılar
|81'inci Alay
|Torunu Erhan Kırcılar
|Giresun- Hüseyin oğlu 1315 (1899) doğumlu Köseoğullarından Er Halis
|Fırka 57 Hücum Taburu
Sakarya Muhaberesinde Şehit
|Torunu Halis Köse
|Ünye- Hasan oğlu 1313 (1897) doğumlu Hasankeşoğullarından Halil Taş
|15'inci Fırka, 56'ncı Alay, 1'inci Tabur, 1'inci Bölük
|Oğlu Kazım Taş
Kaynak: AA