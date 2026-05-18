Haberler

Numan Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgününde Yaşamını Yitirenleri Andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı ve soydaşların haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajla, Kırım Tatar Sürgünü'nde yaşamını yitirenleri andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırım Tatar Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümünde, vatanlarından zorla koparılan soydaşlarımızın yaşadığı tarifsiz acıyı bugün de yüreğimizde hissediyor, sürgün yollarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak, Kırım Tatar Türklerinin hak ve hukukunu uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay

Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı