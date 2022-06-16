Küresel kriz Gazze'deki kötü ekonomik şartları daha da derinleştirdi (1)

Dünya genelinde son dönemde gıda, ham madde ve temel ürünlerde yaşanan ciddi fiyat artışları İsrail'in 15 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki ağır ekonomik koşulları daha da kötüleştirdi.

İsrail ablukası ve küresel düzeyde yaşanan fiyat artışları, Gazze'deki işsizlik oranını yüzde 40'ın üzerine, yoksulluk oranını da yüzde 60'ın üzerine taşırken, bölgedeki tüm sektörleri derinden etkileyerek ekonomiyi temellerinden sarsmaya başladı.

Dünya Bankası, 7 Haziran'da yayımladığı raporunda, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri nedeniyle küresel ekonominin "büyük bir resesyona" girme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yüksek enflasyon ve stagflasyon risklerinin arttığını belirterek, dünya genelinde enerji ve gıda fiyatlarının yükseldiğini kaydetti.