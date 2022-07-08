'Kurbanlıkların küpelerini atmayın' uyarısı

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, vatandaşların kurbanlıkların pasaportlarla kulak küpelerini, 7 gün içerisinde il ve ilçe tarım müdürlüklerine getirerek kayıttan düşürmelerini sağlamalarını istedi.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta, Kurban Bayramı'nda kesilecek büyük ve küçükbaş hayvanların sağlık ile küpe kontrolleri yapılmaya devam ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, AA muhabirine, bayram arifesinde pazarlarda hareketliliğin olduğunu söyledi.

Kentin tarım ve hayvancılık bakımından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Altıntaş, "Kars bildiğiniz gibi tarım ve hayvancılığın yoğun yaşandığı bölgelerden bir tanesi. Kurbanlık yönünden de önemli bölgelerden bir tanesiyiz. Kurbanlık olacak hayvan anlamında 20 bin civarında büyükbaş hayvanımız, 34 bin civarında da küçükbaş hayvanımız mevcut." dedi.

Birçok kurbanlığın il dışına sevk edildiğini, sağlıksız hiçbir hayvanın geçişine izin vermediklerini anlatan Altıntaş, "Gerek ilimizde, gerekse Türkiye'nin değişik yerlerinde hayvanları kestiren vatandaşlarımızın, kurbanlıkların pasaportlarla kulak küpelerini, 7 gün içerisinde il ve ilçe tarım müdürlüklerine getirerek kayıttan düşürmelerini sağlamalarını istiyoruz." diye konuştu.