KURBANLIK SATIŞ ALANLARINDA DENETİM

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala hayvan satış alanlarında denetimler sürüyor. İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberindeki ekip Bahçelievler'de denetim yaptı

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık satış yerlerindeki hareketlilik devam ediyor. İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Bahçelievler'de bulunan kurbanlık satış alanına gelerek denetimlerde bulundu. Karaca, vatandaşların kurbanlık satın alırken dikkat etmesi gerekenleri de anlattı.

"SONA KALAN HAYVAN BULAMAYACAK"

Hayvan sahibi Yunus Uzun ise "28 Hayvan ile Tokat'tan buraya geldik. Mallarımızı satmaya geldik. Allah'a çok şükür bir hafta oldu mallarımızı bitirdik. Allah devletimizden razı olsun. Çiftçiye destek oldular kimse şu an zararda değil" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel