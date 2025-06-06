Kurban Kesiminde Yaralanma Sayısı Artıyor!

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelik oldu.

Gaziantep'te bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 221 kişi hastanelere başvurdu.

Yaralılar, ayakta yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

Malatya

Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 22 kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ayağından yaralanan Ali Alışık, "Kurban keserken ayağımın üzerine satır düşürdüm. Çok önemli değil ama gelmek zorunda kaldık. Herkese geçmiş olsun." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken, hayvanların darbesiyle veya kesici aletlerle yaralanan 176 kişi, başvurdukları hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne başvuran Ahmet Yakışman, hayvanı kesip derisini yüzerken bıçağı arkadaşına değmemesi için arka tarafına bıraktığını söyledi.

Yakışman, yere oturduğu sırada ayağına bıçağın saplandığını ifade etti.

Adıyaman

Adıyaman'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 35 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kurban kesimi sırasında yaralanan 307 kişi, sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralılar, daha sonra taburcu edildi.