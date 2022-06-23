Kudüs Vakıflar İdaresinden İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki kazılarıyla ilgili uyarı Açıklaması

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresinde yürüttüğü kazılar ve şüpheli çalışmalarla ilgili uyarıda bulundu.

Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Tarihi Eserler Kurumu ve yerleşimci Elad örgütünün bir süredir Mescid-i Aksa civarında yürüttüğü kazıları ve şüpheli, gizli kapaklı eylemleri büyük bir ciddiyetle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kazıların, özellikle Mescid-i Aksa bitişiğinde güney ve batı yönlerinde, Burak Duvarı ve Emevi Sarayları alanlarında yürütüldüğü kaydedildi.

Bir grup işçinin, bir süredir buldozerler ve kazı makineleriyle şüpheli bir şekilde çalıştığının gözlendiğine işaret edilen açıklamada, "mabedin güney surlarının bitişiğindeki duvar kenarına toprak ve molozların atıldığı, oyuklar açıldığı ve yapılan kazıları gizlemek amacıyla geçiş koridorlarının boşaltıldığı" belirtildi.

İdare, açıklamasında, "vakıf niteliğindeki bu tarihi mekanların tarihsel ve dini özelliğine zarar verme, tahrip etme ve değiştirmeye devam edilmesine" karşı uyardı.

Açıklamada ayrıca, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıfların hukuki olarak Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunduğu hatırlatıldı.

Buna göre Vakıflar İdaresi, "Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarının hamisi" sıfatıyla, Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan, Mescid-i Aksa'daki bu tehlikeli durumu durdurmak için doğrudan müdahale etmesini" istedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında ve çevresinde, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Ayrıca, daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden İsrailli Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.