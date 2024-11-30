Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

28 ilde yapılan son seçim anketi

Küçükyoncalı Keşkeği için Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Küçükyoncalı Keşkeği için Tanıtım Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saray ilçesinde coğrafi işaretli 'Küçükyoncalı keşkeği' için düzenlenen tanıtım toplantısında, keşkeğin turizmin çeşitlendirilmesine katkıları ele alındı. Trakya Kalkınma Ajansı, yöresel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için coğrafi işaretli ürün sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Saray ilçesinde coğrafi işaretli "Küçükyoncalı keşkeği" için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, toplantıda keşkeğin turizmin çeşitlendirilmesine vereceği katkıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın yöresel değerlerini korumak ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına aracılık etmek amacıyla coğrafi işaret çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Trakya'nın coğrafi işaretli ürünlerini arttırmak için çalıştıklarını aktaran Şahin, "Coğrafi işaret tescilli ürünlerin tanıtımı amacıyla gıda ve yöresel ürünler fuarlarına bölge olarak katılımı desteklemekteyiz. Trakya'da coğrafi işaretlerle ilgili artan farkındalığın yanı sıra Ajansımızın diğer hedefi coğrafi işaretli ürün üreticileri ile satım alım heyetlerini buluşturmak, ürünlerin restoran menülerinde yerini almasını sağlamaktır. Geliştirilecek her türlü projede iş birliği yapmaya hazırız. Kasım 2024 itibariyle Edirne'de 13, Tekirdağ'da 13 ve Kırklareli'nde 7 olmak üzere Trakya'da 33 coğrafi işaret tescilli ürünümüz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan ve vatandaşlar katıldı.

Küçükyoncalı keşkeği

Küçükyoncalı keşkeği, inek sütü, keşkeklik buğday, kırmızı toz biber ve tereyağı ile yapılıyor. Keşkek, yapımında inek sütünün kullanılması ve et kullanılmaması ile diğerlerinden ayrılıyor.

Keşkek, Bulgaristan'dan gelenlerin kurduğu Küçükyoncalı'da yapılmaya başlandı. Keşkek geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl belirli günlerde Küçükyoncalı Keşkek Şenliği düzenleniyor. Özellikle doğum, asker uğurlama, düğün, kutlama, bayram, hacı uğurlama, adak, hayır, buluşma gibi özel günlerde hazırlanıyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
img

Ormanda 3 kişinin öldüğü kavga böyle başlamış
img

Korkutan deprem uyarısı! 24 il büyük tehlike altında
img

Mide bulandıran iddiayı duyunca kemerle meydan dayağı çektiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.